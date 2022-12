De Vrij, oggi possibile aumento dei carichi: le sensazioni per Inter-Napoli – CdS

De Vrij ha saltato l’amichevole di avantieri a Reggio Emilia per un colpo subito in allenamento alla caviglia. A quattro giorni da Inter-Napoli lo staff farà il punto sulle sue condizioni quest’oggi, scrive il Corriere dello Sport.

RESTA IL DUBBIO – Oggi giornata chiave per Stefan de Vrij in vista di Inter-Napoli. Evitata per precauzione l’amichevole col Sassuolo, il difensore potrebbe farcela per il big match di mercoledì alle 20.45. In questi giorni ha svolto lavoro personalizzato, per tenere a riposo la caviglia toccata dura in allenamento. Da oggi il Corriere dello Sport prevede che aumenterà i carichi per capire se il fastidio è superato. Ci sono quattro sedute da qui al big match per valutare al meglio. In vista di Inter-Napoli, tuttavia, è Francesco Acerbi il favorito su de Vrij per completare il reparto con Alessandro Bastoni e Milan Skriniar.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona