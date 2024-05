Frosinone-Inter 0-5, il tabellino della partita della 36ª giornata di Serie A

Frosinone-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-5: questo il tabellino della partita valida per la trentaseiesima giornata di Serie A 2023-2024.

GOLEADA – L’Inter sfonda quota cento gol in stagione! Arriva a centouno, con la cifra tonda realizzata da Lautaro Martinez che torna a segnare come non accadeva dal 28 febbraio contro l’Atalanta. Finisce 0-5 l’anticipo della terzultima giornata di Serie A, che fa riprendere la marcia della capolista a diciotto giorni dall’aritmetica conquista dello scudetto. Un risultato pesantissimo, che inguaia il Frosinone nella lotta per non retrocedere. C’è festa anche per Tajon Buchanan, al suo primo gol in Italia in una serata da ricordare. E domenica 19 maggio ci sarà la festa scudetto al termine della partita contro la Lazio (ore 18). Questo il tabellino di Frosinone-Inter.

FROSINONE-INTER 0-5 – IL TABELLINO

Frosinone (3-4-1-2): Cerofolini, Lirola (71′ Harroui), Bonifazi, Okoli (82′ Monterisi); Zortea, Brescianini, Mazzitelli (38′ Gelli), Valeri; Reinier (71′ Kaio Jorge); Soulé, Cheddira (82′ Ibrahimovic).

In panchina: Frattali, Palmisani, Marchizza, Baez, Seck, Cuni, Garritano, Kvernadze, Ghedjemis.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Darmian (46′ Cuadrado), Frattesi (64′ Klaassen), Asllani, Barella (75′ Sensi), Dimarco (72′ Buchanan); Arnautovic (64′ Lautaro Martinez), Thuram.

In panchina: Di Gennaro, Audero, Dumfries, Calhanoglu, Mkhitaryan, Pavard, Sanchez, A. Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Antonio Giua della sezione di Olbia (Scatragli – Di Gioia; Prontera; VAR Paterna; A. VAR Doveri).

Gol: 19′ Frattesi, 60′ Arnautovic, 77′ Buchanan, 80′ Lautaro Martinez, 84′ Thuram.

Recupero: 2′ PT, 0′ ST.