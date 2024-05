Di Francesco, ci risiamo: «Risultato bugiardo! Fastidio subire 5 gol»

Di Francesco dopo Frosinone-Inter terminata sul punteggio di 5-0, in un’intervista su DAZN ha cercato di analizzare la sconfitta contro i nerazzurri. Il tecnico dei ciociari non prende bene il risultato e fa un paragone discutibile con la partita persa dai nerazzurri contro il Sassuolo.

NON CI STA – Eusebio Di Francesco dopo Frosinone-Inter ha parlato così: «Risultato bugiardo rispetto quello che la squadra ha messo in campo. Poi siamo scesi a livello psicologico dopo aver preso gol, abbiamo cercato di cambiare qualche interprete. Ci siamo un po’ disuniti e loro ripartivano in contropiede e sappiamo che sono i più forti in questo. Siamo stati poco lucidi nelle scelte finali, avremmo meritato un altro risultato al di là della forza dell’Inter. Perse certezze? Sicuramente avevamo trovato una solidità difensiva nelle ultime cinque partite, prendere questi cinque gol dà fastidio perché abbiamo dato forza a una squadra libera mentalmente perché ha avuto i riflettori di tutti dopo il risultato dell’ultima giornata, però sta a noi andare a concretizzare tutte quelle occasioni avute. Chi ha giocato a calcio sa che quando hai il desiderio di recuperare poi rischi di riversarti troppo in avanti concedendo dietro, questo ti fa capire che l’inesperienza e la voglia di andare a rimediare una partita che non va, bisogna avere la capacità di gestire il risultato fino alla fine. Il Frosinone si salverà? Perché ha un pubblico fantastico e abbiamo anche dimostrato di affrontare le partite senza paura di nessuno».

PARAGONE INUTILE – Di Francesco fa un paragone discutibile tra la partita vinta dall’Inter stasera e quella persa col Sassuolo: «Ora dovremmo analizzare la sconfitta, se valutiamo solo il 5-0 allora non andiamo da nessuna parte. Io credo che il Sassuolo abbia vinto con l’Inter creando pochissimo magari facendo una partita totalmente differente. Adesso sta a noi che ci può stare quello che è successo e ripulirsi mentalmente, però è pur sempre una sconfitta. Ovvio che le proporzioni non mi stanno bene, però quello che abbiamo mostrato… diciamoci la verità, il risultato è bugiardo! Perché osanniamo l’Inter per questo campionato, però in questa gara è andata tante volte in difficoltà con il Frosinone, poi se non facciamo gol che dobbiamo fare. Ci sono tante partite dentro la partita, abbiamo preso tre gol finali negli ultimi quindici minuti».