Frosinone-Inter 0-5 senza sforzi: festa anche per Buchanan!

Termina sul punteggio di 0-4 Frosinone-Inter, sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo al Benito Stirpe dopo il primo tempo terminato sul punteggio di 0-1.

RADDOPPIO – Il Frosinone rientra dagli spogliatoi cercando con insistenza il gol del pari che, per la lotta salvezza, significherebbe decisamente molto. E ci prova in diverse occasioni, con un ottimo Yann Sommer a salvare, in particolar modo su un tentativo di Reinier. Nonostante la differenza di motivazioni e un’Inter che decisamente non spinge sull’acceleratore, sono i nerazzurri a rendersi pericolosi: prima con Bisseck che colpisce una traversa dopo un colpo di testa angolo. Poi con l’azione che nasce dall’asse Asllani-Frattesi e porta quest’ultimo a servire un Marko Arnautovic tutto solo in area che, davanti a Cerofolini, non sbaglia al 60′ la rete dello 0-2. I cambi di Simone Inzaghi e la voglia di pareggiare, portano il Frosinone ad andare ancora vicini al gol. Quantomeno per accorciare le distanze. Con Brescianini che colpisce e solo un intervento di Carlos Augusto a Sommer battuto evita l’1-2.

SI DILAGA – Nonostante ciò, però, al 77′ è Tajon Buchanan con una grande iniziativa personale sulla sinistra a trovare la conclusione a giro che porta allo 0-3 e al suo primo, meritato, gol con la maglia dell’Inter. Finita qui? Neanche per sogno: al minuto 80, infatti, riecco finalmente anche Lautaro Martinez: errore in disimpegno della difesa frusinate, il capitano recupera la sfera dall’altezza del dischetto e torna al gol dopo due mesi di digiuno. All’84’ altro errore di un Frosinone proiettato tutto in avanti, Marcus Thuram parte tutto solo e con un tocco morbido batte Cerofolini per il gol che vale lo 0-5. Si tratta del gol che chiude i giochi: un risultato quasi tennistico per una partita giocata senza nemmeno spingere troppo. Ora la Lazio!

FROSINONE-INTER 0-5

Frattesi al 19′, Arnautovic al 60′, Buchanan al 77′, Lautaro Martinez all’81’, Thuram all’84’