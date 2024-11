Bastoni: «Inter-Napoli, vogliamo dare un segnale! Analizzato i problemi»

Bastoni prima di Inter-Napoli, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A 2024-25, in un’intervista rilasciata su Inter TV ha ribadito l’importanza di questo scontro diretto per lo scudetto.

BIG-MATCH – Alessandro Bastoni prima di Inter-Napoli su Inter TV ha parlato così: «Siamo alla dodicesima di campionato, è ancora molto lunga. Vogliamo dare un segnale forte e ce la metteremo subito stasera. Come sorprendere Conte che ci conosce? Sicuramente non sarà facile, lui ha avuto tanti di noi e ci conosce a memoria. Però anche noi conosciamo loro, abbiamo studiato i loro punti deboli e proveremo a mettere in atto stasera quello che abbiamo preparato in settimana. Attaccanti Napoli? Abbiamo analizzato i problemi che ci sono stati contro la Juve, quattro gol erano troppi. Abbiamo capito che bisogna lavorare tutti insieme di squadra per limitare certi errori».