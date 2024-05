Frosinone-Inter 0-1 al 45′, Frattesi al posto giusto! Sommer salvato

Termina sul punteggio di 0-1 il primo tempo di Frosinone-Inter, sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti, con la rete di Davide Frattesi e la traversa di Walid Cheddira che salva Yann Sommer.

VANTAGGIO CON PRODEZZA – Si chiude con l’Inter in vantaggio questo primo tempo della sfida contro il Frosinone. I padroni di casa sembrano provarci di più, viste anche le motivazioni in gioco, ma dopo diciannove minuti sono proprio i nerazzurri a trovare la rete che sblocca il risultato: Federico Dimarco appoggia per Marcus Thuram che si incunea fra la difesa frusinate, palla in mezzo per Davide Frattesi che ci arriva e con il ginocchio spinge in rete lo 0-1. Nonostante lo svantaggio, però, gli uomini di Eusebio Di Francesco non mollano e si buttano subito in avanti: poco dopo Brescianini trova un gran tiro a giro, con Yann Sommer strepitoso a togliere la sfera dall’incrocio dei pali.

KO – Piove sul bagnato per Di Francesco e per il Frosinone: al trentottesimo minuto della partita contro l’Inter, infatti, il tecnico dei ciociari deve togliere Mazzitelli, fuori per un problema fisico. Non solo: pochi minuti dopo, al 40′, Walid Cheddira trova un ottimo spunto personale e lascia partire un siluro da dentro l’area che si stampa però sulla traversa a Sommer ormai battuto. Nel finale i padroni di casa provano con insistenza a trovare il gol del pari, senza riuscire però a trovare il giusto spunto. Si va così all’intervallo sullo 0-1.

FROSINONE-INTER 0-1

Frattesi al 19′