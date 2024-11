Inter-Lazio Women 1-0, le pagelle: Runarsdottir si supera 7.5, flop per due!

Inter-Lazio Women termina 1-0. Il rigore parato a Connolly regala a Runarsdottir il titolo di top della gara di Serie A Femminile. In due risultano sotto le aspettative. Di seguito le pagelle di Inter-Lazio.

RUNARSDOTTIR: 7,5 – La Lazio non la impegna mai davvero fino in fondo. Risponde con tranquillità sulle conclusioni biancocelesti e si supera sul rigore di Connolly. L’estremo difensore nerazzurro è bravissimo ad intercettare la traiettoria e a respingere in corner con freddezza.

Inter-Lazio Women, pagelle: difesa

BOWEN: 7 – Sin dai primi minuti della gara si rivela determinata e pungente anche in fase offensiva. Si fa trovare spesso pronta in area di rigore, mettendo palloni interessanti e tentando anche il guizzo personale. Bene anche nel suo ruolo naturale, dove mantiene ordine e pulizia.

MILINKOVIC: 6,5 – Prestazione più che sufficiente, dopo l’ultima di campionato meno brillante del solito. Brava nel coprire gli spazi e utile in fase di ripartenza.

ANDRES 7+: – Anche questa domenica è chiamata a fare a sportellate con un’avversaria. Il duello di Inter-Lazio Women è con Visentin e la nerazzurra lo vince a mani basse. Elegante e preparata, riesce quasi sempre ad arrivare prima su tutti i palloni.

Inter-Lazio Women, pagelle: centrocampo

ROBUSTELLINI: 7 – A lei la gloria della serata per essere riuscita a sbloccare una sfida che si sarebbe potuta rivelare particolarmente complicata. I tre punti portano la sua firma.

MUGULL: 7 – Sempre pericolosa ed efficace, lotta su ogni pallone a centrocampo e fabbrica continuamente idee invitanti per le compagne. Un’altra prestazione che denota la sua bravura ed esperienza.

PEDERSEN: 5,5 – Poco furba in occasione del fallo da rigore, si fa ipnotizzare da Visentin rischiando di compromettere il risultato per un’ingenuità evitabile.

CSISZAR: 6- – Non la regista alla quale siamo abituati. Manca da un po’, a causa dell’infortunio, e si vede. Prestazione al minimo della sufficienza, ma nulla che non può essere recuperato con un po’ di minutaggio.

Dal 69′ DETRUYER: 6 – Entra per gli ultimi minuti ma non riesce ad incidere particolarmente sull’andamento della gara.

SERTURINI: 7 – Praticamente centravanti aggiunta, è una delle più attive nella metà campo avversaria. Tanti inviti interessanti per le compagne ma anche conclusioni personali con le quali si rende davvero pericolosa.

Dal 69′ MERLO: 6,5 – Piovani va sulla difensiva nel finale di gara e lei è una garanzia. Mantiene l’ordine e aiuta a preservare il risultato.

Inter-Lazio Women, pagelle: attacco

WULLAERT: 7 – Va vicinissima alla rete in più occasioni e si rivela preziosa per le sue compagne nella costruzione dell’azione. Tanti inserimenti intelligenti e palloni velenosi tracciati in area. Un’altra buona prestazione che resta però scondita di gol.

Dal 77′ BUGEJA: S.V. –

CAMBIAGHI: 6,5 – Grinta e forza invidiabili, non si risparmia mai. Dall’attacco alla difesa, si prende tutto il lavoro sporco. Peccato per il gol che non riesce confezionare stasera.

Dall’88’ PAVAN: SV –

Inter-Lazio Women, pagelle: coach

PIOVANI: 6,5 – Serviva un’altra vittoria dopo gli ultimi risultati in campionato ed è arrivata contro la Lazio. Bravo a dosare e a gestire le energie, dopo il turno infrasettimanale in Coppa Italia. Le sostituzioni del secondo tempo non alterano l’inerzia della gara ma, anzi, contribuiscono alla riuscita del risultato.