Bisseck, rinnovo non significa blindatura: l’Inter detta il prezzo – TS

La crescita di Bisseck in questo anno e mezzo di Inter è sotto gli occhi di tutti. Ora il club lo premia con il rinnovo, ma occhio alle sirene della Premier League. Una cifra farebbe vacillare l’Inter.

CRESCITA – Presto per circa sette milioni l’estate scorsa dall’Aarhus, oggi il cartellino di Yann Aurel Bisseck si è quadruplicato. Il centralone tedesco, dopo qualche amnesia in campionato, ha tirato fuori con l’Arsenal una prestazione straordinaria. La seconda in Champions League dopo quella a Manchester, dove si era messo nel taschino Jack Grealish. Bisseck adesso rinnoverà con l’Inter fino al 2029, con l’attuale ingaggio da 1.2 milioni che sarà ovviamente ritoccato. Ma rinnovo non fa rima con blindatura. In estate, Beppe Marotta ha rifiutato 30 milioni di euro dal West Ham, la sensazione è che in estate, scrive Tuttosport, qualche altra squadra di Premier League possa presentarsi con una cifra ancora più alta.

Bisseck tra rinnovo e futuro: l’Inter si cautela e gode

PREZZO – L’Inter per 40-50 milioni vacillerebbe e difficilmente potrebbe dare un altro picche alla squadra interessata. Soprattutto perché Bisseck sarebbe una plusvalenza incredibile anche dal punto di vista del giocatore. Per caratteristiche il tedesco è un difensore da Premier League e lo stesso ragazzo lo scorso maggio ha rivelato: «L’obiettivo è stabilirmi qui per almeno due anni, poi vedremo di stagione in stagione cosa succederà». Al momento, comunque, lo scenario all’orizzonte è solo uno: rinnovare e godersi il tedesco. Presto sarà chiamato pure in Nazionale tedesca.

