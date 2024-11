Marotta: «Inzaghi vincente come Conte! Rotazioni? Un pensiero»

Marotta è stato intercettato a San Siro dove tra poco, alle ore 20.45, andrà in scena Inter-Napoli, sfida valevole per la dodicesima giornata di Serie A che dirà molto su due delle principali pretendenti allo scudetto. Ecco le parole pre-match del presidente nerazzurro, affidate a DAZN

VINCENTI – Giuseppe Marotta ha parlato così prima di Inter-Napoli: «Sicuramente il Napoli è una delle candidate allo scudetto, conosco bene Conte e la società, credo abbia tutte le credenziali in regola. Grande merito va all’allenatore, che per me è un vincente così come Inzaghi che si avvia verso quella tipologia di carriera».

Marotta sulle rotazioni di Inzaghi esprime piena soddisfazione

ROTAZIONI – Marotta esprime il suo pensiero sulla gestione della rosa finora fatta da Inzaghi: «Sono contento perché avendo tanti impegni ravvicinati e una rosa secondo noi idonea per quelli che sono gli impegni, è giusto che faccia questa rotazione. Non c’è grande differenza tra chi va in campo e chi sta in panchina, quindi lui sceglie in base alle sue valutazioni, fatte anche in base a ciò che vede durante la settimana oltre che in base all’avversario».

DUE VERSIONI – Marotta per finire esprime una speranza: «Se stasera serve l’Inter di campionato o di Champions League? Diciamo entrambe perché il Napoli ha giocato anche in Europa negli ultimi anni, Conte conosce bene il palcoscenico europeo e stasera va fatta una gara come facciamo sempre. E sono convinto possa andare bene».