Bisseck anche contro l’Arsenal, l’Inter crede in lui: pronto il nuovo contratto – TS

Bisseck si prepara a un’occasione importante anche questa sera, in vista di Inter-Arsenal di Champions League. Ennesima dimostrazione di fiducia da parte di Inzaghi e di tutto il club. A dimostrazione di questo, il club nerazzurro ha trovato un accordo con il calciatore per quanto riguarda il rinnovo di contratto. Di seguito la notizia riportata da Tuttosport.

NUOVA CHANCE – Yann Bisseck è pronto a scendere in campo anche questa sera in occasione di Inter-Arsenal. Il difensore tedesco ieri è stato provato titolare da Simone Inzaghi nella posizione di centrosinistra della difesa, coprendo così il ruolo abitualmente occupato da Alessandro Bastoni, che necessita di riposo dopo un lieve affaticamento muscolare accusato contro il Venezia. La fiducia riposta in Bisseck arriva nonostante alcune prestazioni non proprio esaltanti, suo e in realtà di tutta la fase difensiva nerazzurra. Ma il club crede molto in lui e nel suo percorso di crescita. Il difensore, arrivato all’Inter nella sessione estiva di mercato 2023 dall’Aarhus, si è adattato rapidamente agli schemi di Inzaghi.

Bisseck tra campo e non solo. Pronto il rinnovo!

ACCORDO RAGGIUNTO – L’Inter, infatti, è vicina a un accordo per il rinnovo di Bisseck fino al 2029. Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo contratto prolungherebbe di un anno rispetto alla scadenza attuale, fissata al 2028. Questo rinnovo rappresenta una chiara manifestazione di fiducia da parte della dirigenza nerazzurra, che vede nel giovane tedesco un investimento a lungo termine. L’Inter punta quindi a blindare il difensore per garantirsi le prestazioni del colosso tedesco anche per i prossimi anni. Soprattutto in una fase di transizione che vede l’inserimento di giovani di valore e prospettiva nel progetto tecnico. Stessa logica per la Germania di Julian Nagelsmann, che valuta la convocazione del ragazzo anche in Nazionale.

Fonte: Tuttosport