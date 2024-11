L’Inter manda un messaggio al Napoli. Ma prima l’Arsenal! È tornato Lautaro Martinez

La recente vittoria dell’Inter 1-0 contro il Venezia, grazie ancora a un gol di Lautaro Martinez, riflette la solidità e una compattezza ritrovata. Inzaghi accorcia sul Napoli (domenica prossima lo scontro diretto), ma prima dovrà vedersela contro l’Arsenal in Champions League.

COMPATTEZZA RITROVATA – L’Inter di Simone Inzaghi si trova in un momento cruciale della stagione, in cui ogni partita, ogni punto, potrebbe fare la differenza nella corsa al titolo e in Champions League. Questo trionfo consente all’Inter di accorciare le distanze dal Napoli, ora a un solo punto di differenza, rendendo lo scontro diretto del prossimo weekend a San Siro un appuntamento fondamentale per la classifica. La vittoria contro il Venezia rientra in una striscia positiva che vede l’Inter imbattuta da nove partite in campionato, ad eccezione della sconfitta nel derby contro il Milan a settembre. Da quel momento, i nerazzurri hanno ottenuto sette vittorie e un solo pareggio (4-4 con la Juventus). Ma come evidenziato anche dall’allenatore stesso dopo la partita, restano ancora alcuni aspetti su cui lavorare, come la gestione di alcuni momenti della partita.

GESTIONE DEI MOMENTI – Per una squadra con ambizioni da scudetto e da Champions League, la sfida più grande resta quella di mantenere una mentalità vincente e di saper gestire le partite con sicurezza, indipendentemente dall’avversario. In passato, l’Inter ha mostrato momenti di vulnerabilità contro squadre di medio-bassa classifica, come Empoli o Young Boys. Sebbene l’Inter abbia dominato contro queste formazioni, il margine di errore in Serie A e in Champions League è minimo. La squadra dovrà dunque imparare a “uccidere” le partite, riducendo i rischi nel finale, per mantenere la continuità nei risultati e rimanere nella scia del Napoli.

Lautaro Martinez ritrovato, ancora trascinatore dell’Inter

CAPITANO E BOMBER – Il ritorno al gol di Lautaro Martinez a San Siro, dopo una lunga assenza di 249 giorni, rappresenta una nota positiva per Inzaghi e i tifosi. L’argentino, che non segnava in casa dallo scorso febbraio contro l’Atalanta, ha finalmente ritrovato il ritmo, totalizzando sei gol nell’ultimo mese contro squadre come Udinese, Stella Rossa, Roma, Empoli e Venezia. Questa serie positiva non solo ha rafforzato il morale dell’attaccante argentino, ma ha anche dato sicurezza all’intero attacco nerazzurro, che però ancora fatica a concretizzare l’ampia mole di occasioni create. Contro il Venezia, l’Inter ha sprecato almeno quattro o cinque palle gol nitide e ha rischiato nel finale, rivelando la necessità di una maggiore lucidità e concentrazione.

Napoli all’orizzonte, ma prima testa all’Arsenal

LE ENERGIE – La prossima sfida di campionato, prevista per domenica 10 novembre contro il Napoli, è già segnata in rosso sul calendario dei tifosi: sarà un confronto diretto che potrebbe definire le gerarchie per lo scudetto. La sconfitta del Napoli contro l’Atalanta ha permesso all’Inter di ridurre la distanza a un solo punto, e lo scontro diretto rappresenta un’occasione per agguantare la vetta della classifica. Ma prima dell’appuntamento di Serie A, l’Inter dovrà affrontare l’Arsenal in Champions League, in una partita che, pur non rappresentando un’ultima spiaggia, sarà fondamentale per consolidare il cammino europeo.

IN CHAMPIONS LEAGUE – L’Arsenal arriva a questa sfida con diverse difficoltà: assenze importanti in difesa, come quelle di Tierney, Tomiyasu e Calafiori, e un momento di forma non ottimale, con una sola vittoria nelle ultime tre partite di Premier League. Dopo un pareggio per 2-2 contro il Liverpool, la squadra di Mikel Arteta ha subito due sconfitte, contro Bournemouth e Newcastle. Al momento quinta in classifica in Premier League, ma l’Inter potrebbe approfittare di questo periodo di vulnerabilità per ottenere un risultato positivo. La sfida di Champions diventa dunque non solo una prova di forza, ma anche una chance per Lautaro Martinez e compagni di prendere fiducia.

Conte una settimana di lavoro libera da impegni

UN VANTAGGIO – Un aspetto critico sarà la gestione delle energie fisiche e mentali. Mentre il Napoli avrà l’intera settimana per preparare la sfida di campionato, l’Inter sarà impegnata nel doppio confronto con Arsenal e Napoli. Questo rappresenta una sfida impegnativa per Simone Inzaghi, che spera di recuperare Francesco Acerbi dopo Hakan Calhanoglu. Le condizioni di Lautaro Martinez e della squadra sono in miglioramento, ma resta l’urgenza di mantenere la concentrazione e l’efficacia sotto porta. È fondamentale che l’Inter trovi un equilibrio tra il pressing offensivo e la capacità di chiudere le partite per evitare sofferenze nei minuti finali, come accaduto contro il Venezia.