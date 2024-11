ESCLUSIVA IN – Pellissier: «Inter-Napoli, attacchi decisivi. Su David ho quest’idea!»

Sergio Pellissier, ex calciatore italiano che ha fatto la storia del Chievo, ha concesso un’intervista a Inter-News.it. Le sue sensazioni in vista di Inter-Napoli, la possibile chiave tattica del match e l’eventuale acquisto di Jonathan David sono stati i temi trattati.

Pellissier, in vista del Napoli come vede l’Inter dopo gli ultimi successi in casa contro il Venezia e l’Arsenal?

La vedo bene. L’Inter è una squadra solida, con giocatori che da un po’ stanno giocando insieme e stanno facendo bene sia in Champions League che in campionato. Adesso è anche in un periodo positivo, ma affronterà una sfida dura contro il Napoli. Le vedo alla pari.

Ha individuato una possibile chiave tattica dell’incontro?

Si tratta di due squadre che provano a giocare, a far gol. Credo che sarà una partita abbastanza equilibrata, con le due formazioni che avranno delle occasioni in quanto concedono qualcosa ma creano anche tanto.

Pellissier, chi pensa che possano essere i calciatori determinanti per l’Inter e per il Napoli?

Chi determina sono sempre gli attaccanti. Credo che le due squadre abbiano due attacchi importanti, forti. Secondo me, quello che tra questi riuscirà ad essere più incisivo avrà sicuramente più possibilità di portare a casa il risultato.

David è uno dei possibili acquisti dell’Inter per la prossima estate. Qual è il suo giudizio sul calciatore francese, il cui ingaggio andrebbe a impreziosire un reparto già molto forte?

Indubbiamente il suo acquisto andrebbe a inserirsi in un reparto per me già abbastanza completo. Se David dovesse arrivare all’Inter, si dovrebbe ritagliare il suo spazio. Ciò non sarebbe per niente facile perché i nerazzurri hanno un attacco importante e valido, con vari giocatori che si contendono il posto da titolare. Comunque, più giocatori importanti si hanno maggiore è la possibilità di vincere le competizioni.