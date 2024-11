Precedenti Inter-Napoli: scontro numero 157! Un ‘record’ nerazzurro

Il match tra Inter e Napoli è uno vero e proprio scontro diretto per la vetta della classifica. A San Siro, ritornano due grandi ex come Antonio Conte e Romelu Lukaku. I precedenti di Inter-Napoli, match in programma questa sera alle 20.45.

PRECEDENTI – Sono 156 i precedenti in Serie A tra Inter e Napoli: i nerazzurri conducono il bilancio con 70 vittorie, contro 47 degli azzurri, completano 39 pareggi. Il Napoli è la squadra contro la quale l’Inter ha vinto più partite in casa in Serie A: 51 successi, sulle 78 sfide totali. I nerazzurri hanno trovato la rete in ciascuna delle ultime 12 gare di Serie A contro il Napoli, è la serie più lunga di partite a segno per i nerazzurri contro questa avversaria nella competizione. L’Inter ha tenuto la porta inviolata in ben cinque delle ultime sette sfide interne contro il Napoli in Serie A. Nella precedente stagione, sono arrivati una vittoria per la Beneamata e un pareggio. Il successo è arrivato al Diego Armando Maradona per 0-3, con reti di Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella e Marcus Thuram. A San, invece, è arrivato un pareggio con gol iniziale di Matteo Darmian e pari di Juan Jesus. I nerazzurri hanno pure battuto in Supercoppa italiana il Napoli per 0-1 con gol di Lautaro Martinez a Riad.

Inter-Napoli, scontro diretto per la vetta della Serie A!

PRIMATO – Inter-Napoli scontro diretto per la vetta della Serie A. Le due squadre sono vicinissime in classifica: i nerazzurri a quota 24, secondi, inseguono gli azzurri primi a 25 punti. La squadra di Simone Inzaghi arriva da due vittorie consecutive tra tutte le competizioni e peraltro da due 1-0 di fila: contro il Venezia domenica scorsa e con l’Arsenal in Champions League mercoledì sera. Il Napoli, invece, ha perso 3-0 con l’Atalanta al Maradona nell’ultimo turno di campionato. Seconda sconfitta, dopo quella registrata alla prima giornata a Verona contro la squadra di Paolo Zanetti.