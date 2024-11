Dumfries e non Darmian in Inter-Napoli: scelta tattica studiata da Inzaghi

Dumfries questa sera in Inter-Napoli sarà ancora titolare e proprietario della fascia destra. Contro la squadra allenata da Conte, la scelta di Inzaghi è puramente tattica e ben studiata. Ecco qual è l’intenzione del tecnico nerazzurro.

ANCORA TITOLARE – Denzel Dumfries sarà titolare sulla fascia destra questa sera contro il Napoli, una scelta strategica precisa da parte di Simone Inzaghi. Il tecnico dell’Inter ha optato per l’olandese al posto di Matteo Darmian, con l’obiettivo di sfruttare al massimo le qualità offensive di Dumfries e mettere in difficoltà il sistema difensivo dei partenopei. Questa mossa rientra in una visione tattica che mira non solo a rafforzare l’offensiva nerazzurra, ma anche a spingere il Napoli a dedicare maggiori energie in copertura. La scelta di Dumfries al posto di Darmian appare anche legata alla necessità di maggiore dinamismo e fisicità nella zona centrale del campo. Darmian, giocatore più difensivo e posizionale, garantirebbe maggiore copertura, ma meno propulsione offensiva. Al contrario, Dumfries, con la sua velocità e potenza, è in grado di spingere costantemente sulla fascia, generando sovrapposizioni e creando opportunità di cross e inserimenti nell’area avversaria.

TATTICA – Inzaghi sembra voler utilizzare Dumfries per mantenere alta la pressione sul lato sinistro del Napoli, dove l’esterno olandese si troverà di fronte a Kvaratskhelia e Olivera. Entrambi sono giocatori chiave per la manovra offensiva di Antonio Conte, ma con la presenza di Dumfries, potrebbero essere costretti a rimanere più bassi, per non lasciare spazi per le incursioni dell’esterno nerazzurro. Dumfries, noto per la sua abilità di attaccare l’area avversaria, potrebbe così costringere gli uomini di Conte a giocare in modo più cauto, limitando le opzioni di attacco del Napoli su quel versante​.

DALL’ALTRA PARTE – Il Napoli, da parte sua, potrebbe rispondere con un atteggiamento attento a bilanciare l’azione difensiva e offensiva di Kvaratskhelia e Olivera. McTominay, che presidierà il centrocampo in quella zona, potrebbe essere chiamato ad aiutare in copertura per evitare che Dumfries abbia troppa libertà di movimento. La presenza di Dumfries potrebbe dunque rappresentare un test per la tenuta del Napoli.