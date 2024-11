Highlights Serie A | Atalanta-Udinese 2-1: Bellanova è un fattore!

Atalanta-Udinese, partita delle 12.30 della dodicesima giornata di Serie A, è finita 2-1 per la Dea. Vittoria in rimonta per gli orobici, con protagonista l’ex Inter Raoul Bellanova. Di seguito il video con i gol e gli highlights della partita che si è giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.

RIMONTA – Atalanta-Udinese è una partita equilibrata e interessante al Gewiss Stadium. L’Udinese attacca e produce tante occasioni da gol. I ruoli si invertono, rispetto a quanto visto nelle ultime apparizioni stagionali delle due squadre, con i friulani che sprecano subito due importanti opportunità al 6′ e all’8′. La prima con Martín Payero, che sbaglia lo stop che gli avrebbe consentito di presentarsi a tu per tu con Marco Carnesecchi. La seconda con Keinan Davies, il cui tiro da distanza ravvicinata viene respinto dal portiere Viola. La spinta offensiva prosegue fino al gol del vantaggio dello stesso Davies al 26′, poi annullato da Marco Di Bello a causa di un suo fallo su Marten De Roon. Ciò nonostante, i friulani continuano ad attaccare fino alla rete dell’1-0, questa volta giudicata regolare, di Hassane Kamara al 48′ con un potente tiro inarrivabile per Carnesecchi. Nella ripresa, al 56′, il neo entrato Raoul Bellanova galoppa sulla fascia di sua competenza per servire poi un assist molto invitante a Marko Pasalic. Il croato insacca in rete da distanza ravvicinata. Passano soli 4 minuti e l’Atalanta raddoppia, ancora una volta grazie alla spinta offensiva di Bellanova. L’italiano crossa al centro trovando la deviazione di Isaac Tourè. Niente da fare per Maduka Okoye. Vittoria che permette alla Dea di agguantare il Napoli al primo posto.

ATALANTA-UDINESE 2-1 – GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Questo il video con gli highlights di Atalanta-Udinese, ripreso dal canale YouTube ufficiale della Lega Serie A