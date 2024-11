Bisseck rinnoverà il contratto con l’Inter: tempi e volontà condivise

Yann Bisseck e l’Inter prolungheranno a breve il proprio rapporto contrattuale. I nerazzurri sono estremamente soddisfatti del rendimento del proprio difensore, ormai diventato un titolare nello scacchiere di Simone Inzaghi.

RINNOVO VICINO – Yann Bisseck sta per rinnovare il suo contratto con l’Inter. Il difensore tedesco, come riportato da Fabrizio Romano, rappresenta un calciatore su cui i nerazzurri intendono contare per il presente e per il futuro. Per confermare il proprio rapporto, evitando qualsiasi fraintendimento riguardo la propria volontà su questo fronte, la società meneghina è pronta a svolgere un nuovo incontro con l’entourage del calciatore al fine di definire in maniera completa i dettagli del rinnovo del contratto dell’ex Aarhus.

Bisseck e l’Inter: un rapporto sempre più florido

LA SITUAZIONE – L’Inter intende prolungare il contratto del calciatore tedesco fino al 2027, manifestando in maniera chiara il proprio orientamento circa la permanenza di Bisseck all’Inter. Il tedesco ha disputato da titolare l’ultima sfida di Champions League contro l’Arsenal, risultando essere tra i migliori in campo. La sua personalità e le sue rinnovate abilità in fase difensiva spingono il club nerazzurro a considerarlo un asset fondamentale sia nel breve che nel lungo periodo. Ora non resta che attendere il rinnovo formale del proficuo rapporto tra le parti. Evitando di porre dei limiti alla crescita cui il tedesco potrebbe continuare ad andare incontro nel suo periodo in maglia nerazzurra.