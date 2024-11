Manna: «Noi coerenti, il Napoli pensa al lavoro quotidiano. Inter merita complimenti»

Giovanni Manna si è espresso prima dell’inizio di Inter-Napoli, match della dodicesima giornata del campionato italiano. Questo il suo commento.

LE DICHIARAZIONI – Giovanni Manna si è così pronunciato a DAZN nel pre-partita di Inter-Napoli: «Siamo stati coerenti con il nostro messaggio iniziale, come ribadito dal Presidente. Noi ci concentriamo sul lavoro quotidiano. Il campionato è di un livello sempre più alto, come comprovato dalle competizioni europee. Ci godiamo questa partita, sperando di essere all’altezza di questo meraviglioso palcoscenico».

Manna su Inter-Napoli

IL PUNTO – Così Manna sull’Inter e un’altra rivale del Napoli: «Vogliamo rimanere concentrati e positivi, sapendo gestire ogni momento. Non dobbiamo spostare la nostra attenzione. Le partite sono fatte di dettagli, per cui serve sempre mantenere alta la concentrazione. L’Inter ha dominato il campionato nello scorso anno… a maggio aveva già fatto la campagna acquisti, per cui gli vanno fatti i complimenti. L’Atalanta, poi, sta lavorando in modo positivo. Anche noi stiamo cercando di lavorare in modo costruttivo».

SU CONTE – Infine, Manna si è pronunciato sulla scelta del Napoli di puntare su Antonio Conte: «Abbiamo scelto il miglior allenatore possibile per costruire. Sappiamo dove vogliamo arrivare, ma insieme stiamo cercando di ricompattarci. Non vogliamo far smettere alla gente di sognare, ma al contempo intendiamo essere con i piedi per terra».