Chi è Bautista Pérez, l’argentino che ha stregato l’Inter

L’Inter ha inserito nel suo taccuino un giovane calciatore di nazionalità argentina in vista della prossima estate: il suo nome è Bautista Pérez, seguito con interesse anche dalla Lazio.

IL NOME – L’Inter si aggiunge al novero delle pretendenti al calciatore argentino Bautista Pérez. Il giocatore del Racing Club ha 16 anni, non ha ancora firmato un contratto da professionista ed è seguito con attenzione anche da altre squadre europee. I nerazzurri, come riferito da Cesar Luis Merlo su X, hanno mostrato interesse per il suo profilo in vista del futuro. Il suo profilo è quello di un centrocampista in grado di assolvere con efficacia i compiti difensivi, essendosi finora distinto principalmente per le sue qualità in protezione e copertura della palla.

Bautista Pérez tra l’Inter e la Lazio

LA CONCORRENZA – Bautista Pérez piace anche alla Lazio di Marco Baroni, una squadra che sta sicuramente dimostrando di lavorare ottimamente con i giovani. Plasmando calciatori precedentemente da sgrezzare come Tijjani Noslin, Loum Tchaouna o Fisayo Dele-Bashiru, il tecnico toscano sta rafforzando la sua fama di allenatore capace di incidere positivamente sul processo di crescita dei giovani talenti.

IL CALCIATORE – Per quanto riguardo l’argentino, si tratta di un calciatore alto 1.77 m e di 59 kg. Il 2006 rappresenta dunque un tipo di centrocampista abbastanza simile dal punto di vista fisico a Nicolò Barella. A differenza dell’italiano, Bautista Pérez non ha per il momento dimostrato una propensione offensiva degna di nota. Ma la giovane età, si tratta di un 2008, pesa sicuramente a suo favore. Considerando le possibili evoluzioni in sede di mercato da ora fino al termine della stagione, è opportuno non escludere l’ingresso di nuove squadre nella lista delle pretendenti all’argentino. Al momento, l’unica cosa da fare è registrare l’interesse dell’Inter per il suo profilo. Il domani è ancora tutto da scrivere.