Acerbi si riprende la difesa! In Inter-Napoli obiettivo annullare Lukaku

Francesco Acerbi torna in campo come titolare al centro della difesa dell’Inter per la supersfida di questa sera contro il Napoli a San Siro. L’obiettivo principale sarà quello di bloccare in tutti i modi la prepotenza e la fisicità di Romelu Lukaku, un po’ come fatto nella doppia sfida col Manchester City quest’anno e anche in finale di Champions League.

RITORNO IN DIFESA – Dopo aver superato un infortunio e aver concesso respiro alle proprie energie in partite recenti contro Venezia e Arsenal, Francesco Acerbi appare finalmente pronto per affrontare l’ex compagno e avversario, Romelu Lukaku, con una grinta e una preparazione che promettono sicurezza e solidità difensiva per i nerazzurri. Il difensore italiano è stato gestito con cura da Simone Inzaghi, che ha sapientemente scelto di farlo riposare negli impegni recenti, sia per recuperare al meglio dall’infortunio che lo ha tenuto fuori ad ottobre, sia per preservarne la forma in vista di una delle partite più delicate della stagione. Acerbi ha dimostrato in passato la sua capacità di fermare attaccanti di prim’ordine: non solo è riuscito a contenere Erling Haaland in due occasioni cruciali in Champions League, ma ha già affrontato Lukaku con successo la scorsa stagione, bloccando l’attaccante belga in due partite memorabili giocate contro la Roma.

Acerbi vs Lukaku parte 3, prima volta al Napoli

FASE DIFENSIVA – Inzaghi conta su Acerbi non solo per le sue doti difensive, ma anche per l’esperienza e il carisma che porta alla linea difensiva dell’Inter. In una partita dal peso specifico elevatissimo, in cui i nerazzurri cercheranno di strappare al Napoli il primo posto in classifica, Acerbi rappresenta una garanzia. La sua presenza è cruciale per coordinare i movimenti della difesa, specialmente contro un avversario fisico come Lukaku, che ama giocare sul filo del fuorigioco e sfruttare gli spazi per attaccare la profondità. A supportare Acerbi nel compito difensivo saranno non solo i suoi compagni di reparto, Pavard e Bastoni, ma anche altri giocatori a centrocampo, come Calhanoglu e Mkhitaryan. È probabile infatti che Calhanoglu si abbassi in fase difensiva per creare una diga centrale, mentre Mkhitaryan e Bastoni offriranno copertura dalle fasce, in particolare sulla sinistra, zona prediletta da Lukaku per attaccare.