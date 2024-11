FOTO – Inter-Napoli, quale sarà la maglia dei Campioni d’Italia? Eccola!

Inter-Napoli è la sfida in programma questa sera, alle ore 20.45, a San Siro e valevole per la dodicesima giornata di Serie A. I Campioni d’Italia in carica provano il sorpasso sugli azzurri dell’ex tecnico interista Conte, che ritorna a Milano in compagnia di un altro grande ex, vale a dire Lukaku. Ecco con quale maglia scenderà in campo la squadra di Inzaghi

SFIDA AD ALTA QUOTA – Inter-Napoli è certamente una sfida ad alta quota. Gli azzurri di Antonio Conte, infatti, sentono il fiato sul collo dei nerazzurri che vincendo sorpasserebbero il gruppone attualmente in testa alla classifica, dove insieme al Napoli figurano Atalanta, Fiorentina e momentaneamente anche la Lazio in vantaggio sul Monza (tutti a quota 25 punti), balzando in testa alla classifica. Naturalmente i due grandi ex del match, vale a dire Conte e Romelu Lukaku, faranno di tutto per riconquistare il primo posto in solitaria e chiudere così al meglio prima della nuova sosta per le Nazionali.

Inter-Napoli, i Campioni d’Italia svelano la maglia: eccola!

IL MIGLIOR ABITO – Insomma, tanti ingredienti rendono questa sfida affascinante e molto attesa. Quale sarà l’abito dei Campioni d’Italia in occasione del big match? Chiaramente è stata scelta la Prima Maglia: “Indossiamo i nostri colori”, comunica l’Inter su X con le immagini dallo spogliatoio. Simone Inzaghi sembra aver sciolto ogni dubbio: per provare a conquistare il primo posto l’undici sarà il migliore possibile, con tutti i titolarissimi e un gradito ritorno in difesa.

Queste le immagini dallo spogliatoio.