Inter-Napoli, formazione chiara per Inzaghi: tra rientri e riposi ‘programmati’ – Sky

Inter-Napoli è in programma stasera 10 novembre alle ore 20:45 allo Stadio San Siro. La formazione di Simone Inzaghi appare ben definita, con alcuni rientri fondamentali dal primo minuto.

LA SENSAZIONE – Inter-Napoli sarà un incontro la cui posta in palio non si limiterà ai tre punti disponibili in caso di vittoria. Le due squadre si contenderanno, infatti, anche il primato in classifica. Su questo aspetto, così come sulla formazione che ha in mente Simone Inzaghi, si è espresso Matteo Barzaghi a Sky Sport: «Stasera sarà un San Siro pieno, come al solito. L’atmosfera sarà molto bella, con il primo posto in classifica da raggiungere. La formazione è confermata: Acerbi giocherà in difesa, sostituendo De Vrij. Dumfries sarà il titolare a destra, mentre Dimarco quello a sinistra. Confermato poi il centrocampo titolare visto contro l’Arsenal. A proposito dei Gunners, cinque giocatori hanno riposato con gli inglesi proprio in vista di questa sfida».

Barzaghi su come il Napoli arriva alla sfida contro l’Inter

LA SITUAZIONE – Barzaghi ha poi proseguito riferendosi al modo in cui il Napoli arriva al match contro l’Inter: «Per quanto riguarda il Napoli, Conte non ha nascosto le sue emozioni per il ritorno a San Siro… qui ha vinto uno scudetto con i nerazzurri. Sul piano della formazione, sussiste un dubbio a centrocampo tra Gilmour e Lobotka. Il resto è scontato, con i 10 titolari confermatissimi da Conte, in linea con quanto osservato nelle scorse partite».