Stramaccioni: «Inter, Inzaghi ha adottato una strategia! Due chiavi»

L’Inter e il Napoli si affrontano a San Siro in una sfida ad alta quota. I nerazzurri con una vittoria si piazzerebbero in testa alla classifica e proprio per questo Inzaghi ha deciso di affidarsi ai suoi fedelissimi. Intanto Stramaccioni parla delle strategie del tecnico interista nel pre-partita di DAZN

STRATEGIE – L’Inter di Simone Inzaghi, reduce dalla vittoria pesantissima in Champions League contro l’Arsenal, questa sera con il Napoli tenterà il sorpasso in classifica e dunque la conquista del primo posto. Andrea Stramaccioni parla delle strategie del tecnico interista: «Ci ha detto una piccola bugia Inzaghi nel pre-partita con il Venezia perché ha fatto una scelta strategica facendo turnover con l’Arsenal e presentandosi con i titolari freschi contro il Napoli. Secondo me è stata una piccola strategia di Inzaghi, non era facile. Classifica? Ci sono sei squadre in un punto e io non ricordo a memoria un campionato con una partenza così».

Inter-Napoli, Stramaccioni individua due possibili chiavi decisive

CHIAVI PARTITA – Stramaccioni individua due possibili chiavi della partita: «Una chiave sarà quella del centrocampo ma anche le corsie laterali potrebbero essere decisive. Dimarco, Politano, Kvaratskhelia e Dumfries che ha fatto prestazioni importanti riguadagnandosi la maglia da titolare. Lukaku? C’è da fare una premessa calcistica: Lukaku gioca in maniera diversa adesso. Nell’Inter giocava con Lautaro o Dzeko, nella Roma con Dybala mentre qui gioca da solo. Soprattutto in determinate partite è un’altra storia, soprattutto contro tre difensori centrali».