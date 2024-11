Chivu: «Stankovic? Un desiderio! Ho consigliato un giovane Inter»

Chivu parla di Aleksandar Stankovic, figlio di Dejan, oggi centrocampista del Lucerna in prestito dall’Inter. Chivu fa poi una rivelazione.

IDEALE – Cristian Chivu, dopo la bella esperienza sulla panchina dell’Inter Primavera, sta studiando ed è alla ricerca di una nuova sistemazione. Nei giorni scorsi ha parlato su Cronache Di Spogliatoio, parlando anche di alcuni aneddoti della sua carriera. Nelle ultime ore, invece, ha concesso un’intervista per i colleghi svizzeri di Blick. Il suo pensiero sul massimo campionato svizzero, la Super League, dove ha anche consigliato un giovane Primavera dell’Inter la scorsa stagione: «Come campionato di formazione, la Superlega è il luogo perfetto per un giovane come lui. Ecco perché un anno fa ho consigliato a Mattia Zanotti di andare al San Gallo». Oggi Zanotti è sempre in Svizzera, ma al Lugano.

Chivu ha fiducia in Stankovic: l’Inter osserva!

FIDUCIA – Lo stesso Chivu si è poi espresso su Aleksandar Stankovic, giocatore figlio d’arte che l’Inter ha mandato in prestito in estate a Lucerna. Chivu sprona il ragazzo e crede tanto in lui. Le sue parole: «Deve sviluppare lui stesso il nome Stankovic nel calcio. Il mio desiderio è che un giorno si dica che Dejan è il padre di Aleksandar e non Aleksandar il figlio di Dejan». Stankovic, durante questi primi mesi di Lucerna, ha totalizzato complessivamente 15 presenze, condite da un gol e un assist. Un totale di 994 minuti, con il Lucerna quinto in classifica, a meno quattro punti dallo Zurigo capolista.