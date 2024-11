Inter-Napoli, Inzaghi ha ormai deciso: riecco un trio dopo 21 giorni!

A ore Inter-Napoli, scontro diretto della dodicesima giornata di campionato. Simone Inzaghi ha sciolto le ultime riserve sulla formazione da schierare. Ritorna dal primo minuto un trio formidabile.

LA SFIDA – Cresce l’attesa per Inter-Napoli, con fischio d’inizio alle 20.45. Lo scontro diretto che decreterà quale squadra chiuderà al primo posto dopo dodici giornate di campionato. A San Siro serata di gala per il ritorno di due grandi ex, che all’Inter hanno vinto da protagonisti assoluti uno scudetto. Ovviamente l’accoglienza sarà tutt’altro che positiva, soprattutto per uno, ossia Lukaku, che lo scorso anno venne subissato di fischi e “fischietti” al suo primo ritorno da “traditore” con la maglia della Roma. In merito alla formazione da mandare in campo, Simone Inzaghi ha ormai le idee chiare. Ritorna dal primo minuto, a distanza di 21 giorni, il formidabile trio di centrocampo nerazzurro.

Inter-Napoli, probabile formazione di Inzaghi: riecco il trio titolare

COME BACK – Dopo tre settimane, Inzaghi rilancia dal primo minuto il suo trio delle meraviglie a centrocampo: ossia quello composto da Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan. Il terzetto non si vede insieme dal primo minuto dal 20 ottobre, ovvero dalla trasferta sul campo della Roma, finita 1-0 a favore dei nerazzurri con gol di Lautaro Martinez. Ma in quel caso, durò solamente 15′ per il forfait di Calhanoglu. Il turco è rientrato da titolare solamente mercoledì sera con l’Arsenal. Per il resto, confermati sia Acerbi che Dumfries, rispettivamente al posto di de Vrij e Darmian. La probabile formazione per Inter-Napoli:

(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.