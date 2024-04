L’Inter, dopo la prima festa, riparte! Definita la ripresa anti Torino

L’Inter domani riprenderà gli allenamenti ad Appiano Gentile per preparare la partita contro il Torino, la prima da campione d’Italia.

RIPRESA − L’Inter dopo la grande festa per la vittoria dello scudetto contro il Milan domani riprenderà gli allenamenti ad Appiano Gentile. I nerazzurri prepareranno la partita contro il Torino, in programma domenica 28 alle ore 12.30 e non più sabato 27 alle 15. Per la Beneamata sarà una partita molto speciale perché sarà la prima da scudettata e davanti ad un San Siro tinto interamente di nerazzurro e in festa. Subito dopo la partita partirà la grande festa per le vie di Milano. Già il club ha definito il programma della festa, a cui parteciperà anche Eddy Veerus, autore di una nuova canzone per la Beneamata e intervistato nelle ultime ore dalla redazione di Inter-News.it. In vista del match contro il Torino, Inzaghi potrà probabilmente cambiare dando più spazio a chi in questa stagione ha giocato meno.