Sassuolo-Inter, quanti cambi per Inzaghi! Solo quattro ‘punti fermi’

Due giorni a Sassuolo-Inter e si cerca di capire quanti cambi potranno esserci in formazione rispetto al Torino. Qualcosa è sicuro che Inzaghi andrà a cambiare, tanto che i punti fermi non sono tantissimi.

GLI INTOCCABILI – Antivigilia di Sassuolo-Inter e c’è attesa per capire se a Reggio Emilia giocherà Yann Sommer. Come segnalato in mattinata, senza ritorno in gruppo oggi è presumibile che possa essere Emil Audero a difendere i pali. Il portiere resta un dubbio, ma c’è chi difficilmente sarà escluso da Simone Inzaghi. Intanto Lautaro Martinez, perché non segna dal 28 febbraio ed è giusto che il capocannoniere cerchi di sbloccarsi per chiudere il discorso vittoria della classifica marcatori. Poi Alessandro Bastoni e Carlos Augusto come catena di sinistra, perché Federico Dimarco ieri si è allenato a parte. L’altra certezza è Stefan de Vrij, complice la pubalgia di Francesco Acerbi. Poi i dubbi.

LE NOVITÀ – Per sfidare il Sassuolo, che ritrova Armand Laurienté in formazione, l’Inter può mettere quattro o cinque novità rispetto al Torino domenica. Quasi mezza squadra, con uno in più o in meno legato alla questione Sommer-Audero. Oltre a Carlos Augusto per Dimarco è probabile che Yann Bisseck abbia una nuova opportunità, al posto di Benjamin Pavard. Così come scalpita il grande ex Davide Frattesi, più per Nicolò Barella che per Henrikh Mkhitaryan. Anche perché quest’ultimo non riposa mai: nel 2024 è l’unico che ha giocato sempre titolare. Le altre possibili novità riguardano Denzel Dumfries al rientro dalla squalifica, al posto di Matteo Darmian, e Marko Arnautovic come partner di Lautaro Martinez anziché Marcus Thuram. Davanti alla difesa, infine, più facile vedere Hakan Calhanoglu di Kristjan Asllani.

Sassuolo-Inter, la probabile formazione di Inzaghi

SCELTE POSSIBILI – In attesa di novità dall’allenamento, così potrebbe essere la formazione: Sommer (Audero); Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro Martinez.