Di Gennaro guida il carro dei ”non” campioni d’Italia: la situazione in casa Inter

Di Gennaro è rientrato in tempo a Milano, dopo anni di esperienza in realtà più piccole, per festeggiare lo storico ventesimo Scudetto dell’Inter. Un premio che arricchisce il suo palmarès e quello dei suoi più noti compagni di squadra ma con una distinzione piuttosto evidente

MILANO – L’Inter di Simone Inzaghi lunedì 22 aprile 2024 è diventata Campione d’Italia. Con cinque giornate di anticipo. Un titolo già festeggiato in occasione dell’ultimo vittorioso Derby di Milano a San Siro ma destinato a festeggiamenti prolungati. Tutti i campioni d’Italia hanno lasciato, in qualche modo, il proprio segno sullo Scudetto numero venti. Quello della Seconda Stella nerazzurra. Tutti o quasi… Chi non è mai sceso in campo può considerarsi campione d’Italia a tutti gli effetti? La situazione non cambia a livello di bacheca. Perché, anche chi non scende mai in campo, ma fa parte della rosa, può fregiarsi del titolo. E riceverà la medaglia dedicata. Eppure…

Di Gennaro “ultimo” tra i campioni d’Italia dell’Inter 2023/24

UNICA ECCEZIONE – Nella rosa nerazzurra tutti possono definirsi “campioni d’Italia” eccetto uno. O meglio, nella rosa dei venticinque dell’Inter solo il terzo portiere Raffaele Di Gennaro non ha ancora esordito in Serie A nella stagione in corso. A quota una presenza c’è anche il classe 2004 Ebenezer Akinsanmiro (Lecce-Inter, ndr), gioiello dell’Inter Under-19 in Primavera 1. Perfino l’ormai ex Lucien Agoumé (Salernitana-Inter, ndr), trasferitosi a gennaio in prestito a Siviglia nel corso della finestra invernale del calciomercato, ha una presenza. Akinsanmiro e Agoumé sì, Di Gennaro no. I primi due sono campioni d’Italia al pari del capitano Lautaro Martinez e compagni, a Di Gennaro manca quel “qualcosa” per essere pienamente soddisfatto… E può ancora farcela.

Inter, tutti i calciatori ancora 0 presenze con Inzaghi in Serie A

QUOTA ZERO – Di Gennaro ha ancora cinque partite a disposizione per sovrascrivere lo 0 dal suo personale tabellino stagionale. Inzaghi gli regalerà la passerella? L’occasione potrebbe presentarsi da Inter-Torino in poi, quindi in casa di Sassuolo, Frosinone ed Hellas Verona oppure in Inter-Lazio a San Siro. Come il terzo portiere Di Gennaro sognano l’esordio in Serie A i primavera spesso aggregati in Prima Squadra nella stagione che sta per terminare. In prima fila il jolly Aleksandar Stankovic, che guida il gruppo dei classe 2005 formato dal portiere Alessandro Calligaris, dal difensore Giacomo Stabile e dall’esterno Matteo Motta, già convocati. All’appello figurano anche il centrocampista Issiaka Kamate e l’attaccante Makhtarlayi Sarr, entrambi classe 2004. Difficile che Inzaghi dia spazio a tutti ma almeno il più piccolo degli Stankovic, proprio come Di Gennaro, può ancora sperare nel regalo tricolore: i campioni d’Italia nascono pure così.