Inter-Torino, ‘vacanza extra’ come primo premio scudetto: la ripresa

Inter-Torino si giocherà domenica alle 12.30 e la squadra di Inzaghi lo farà per la prima volta dopo aver ottenuto l’aritmetica dello scudetto. Il tecnico, visto il traguardo raggiunto, ha premiato la squadra.

TUTTO TRANQUILLO – Nonostante certe tabelle di chi voleva visibilità sul nulla, Inter-Torino sarà la prima partita dopo aver ottenuto lo scudetto. Nello specifico: la prima di cinque grandi feste. Motivo per cui la Lega Serie A ieri ha fatto slittare il match da sabato a domenica, per permettere poi la parata trionfale dei nuovi campioni. Sarà una giornata intera di celebrazioni, dalla mattina a tarda sera. E proprio per aver fatto le ore piccole lunedì notte, la squadra ora “riposa”.

Inter-Torino, la ripresa degli allenamenti

IL RITORNO DA CAMPIONI – Inevitabile, come d’obbligo, che ieri fosse giornata di riposo. Ma Simone Inzaghi anche oggi ha lasciato la squadra libera. E lo farà pure domani mattina, perché la ripresa degli allenamenti è prevista per il pomeriggio di giovedì. D’altronde, avendo già vinto lo scudetto, non c’è più necessità di spingere sull’acceleratore. È un primo premio per aver ottenuto il tricolore con così tanto anticipo. Ma è chiaro che domenica Inter-Torino sarà un’ulteriore grande risposta per quanto è stato conquistato ufficialmente lunedì alle 22.43.