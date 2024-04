Paventi: «Thuram, che impatto! Dà una speranza a tutta l’Inter»

Thuram è uno dei giocatori che più hanno dato una mano all’Inter a conquistare lo scudetto. Nonché quello che, formalmente, ha segnato il gol decisivo per il titolo nel derby col Milan. Paventi lo elogia su Sky Sport 24.

FRA I MIGLIORI – L’onda lunga della festa dell’Inter per lo scudetto di lunedì prosegue, e non potrebbe essere altrimenti. Ma per Andrea Paventi il trionfo nel derby non è l’ultimo tassello della stagione: «Sono tanti gli argomenti che fanno seguito al risultato sportivo. È evidente che sia così: questa è la squadra che ha vinto, che vuole chiudere al meglio la stagione. Non era semplice riassortire la squadra dopo la finale di Istanbul, i dirigenti ci sono riusciti e hanno comprato giocatori importanti. Su tutti Marcus Thuram, che è quello che ha fatto benissimo a livello di impatto».

Thuram all’Inter: un primo anno spettacolare

BENISSIMO – Il primo anno di Thuram all’Inter si sta chiudendo in maniera strepitosa. Paventi lo riassume: «Ha iniziato forte, ha segnato due gol nei derby. Quello di andata bellissimo, quello di ritorno altrettanto bello ma ancora più importante perché dà scudetto all’Inter. Il ventesimo, la seconda stella. È stato un derby di mercato, con il giocatore che è arrivato a parametro: l’Inter ha inseguito e voluto Thuram anche prima che si facesse male, tre anni fa. L’ha aspettato e l’ha valorizzato quest’anno, poi ci ha pensato anche lui a calarsi bene nella realtà. La speranza per i tifosi dell’Inter e per la società è fare altre operazioni del genere».