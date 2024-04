Pardo: «Inter, strada virtuosa che ha generato. Ora ha un vantaggio»

Lo scudetto dell’Inter non è certo un punto d’arrivo, ma il coronamento di un percorso iniziato da tempo. Pardo, da Tutti Convocati su Radio 24, lo mette a confronto con Juventus e Milan.

IL VANTAGGIO – Pierluigi Pardo ripercorre gli ultimi tre anni, con lo scudetto di lunedì come punto più alto: «L’Inter, che oggi giustamente celebriamo, scelse Simone Inzaghi che aveva appena dato la sua parola alla Lazio. Sappiamo che Claudio Lotito, e l’ha raccontato anche l’altro giorno, si arrabbiò molto per quella cosa lì. Cioè: non è che il giorno prima della scelta di Inzaghi, e anche nelle settimane successive alla sua scelta, si poteva prevedere la cosa meravigliosa che l’Inter è riuscita a fare in quest’ultimo anno. E ci metto dentro la primavera del 2023 anche. Io quello che dico è: è oggettivo che l’Inter abbia un vantaggio sulle altre, perché è avanti nel progetto. Questa cosa qui sta generando anche plusvalenze, opportunità di nuovi introiti e aumento del fatturato. L’Inter, attraverso la strada virtuosa degli ultimi anni, è davanti a tutti. Milan e Juventus dovranno fare la stessa cosa: non è facile».

Il vantaggio dell’Inter su Juventus e Milan, secondo Pardo

MIGLIORE ALLE ALTRE – Pardo prosegue: «È chiaro che, rispetto al percorso che ha fatto l’Inter – estremamente virtuoso – partendo dalla spending review di questi anni, il Milan sta indietro. Ma sta indietro proprio dal punto di vista del tempo. Poi, secondo Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic può fare il manager nella vita e conterà molto per le scelte. Il Milan e la Juventus non possono sbagliare nelle loro scelte, poi non è certo la cronaca di un disastro annunciato».