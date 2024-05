Il nuovo Mkhitaryan si vede in un dato che evidenzia il suo lavoro

L’impatto di Mkhitaryan nella stagione dell’Inter è stato completo, nelle due fasi. E se le qualità offensive le ha sempre avute, in fase difensiva la sua crescita è davvero impressionante.

IMPATTO COMPLETO – Mkhitaryan era e sempre sarà un giocatore di qualità. Da trequartista o da mediano, la sua capacità di creare gioco è insopprimibile. Il nuovo Mkhitaryan però ha aggiunto a questa dote innata la copertura del campo. In primis nella corsa, e infatti l’armeno risulta secondo tra i giocatori dell’Inter per km percorsi, dietro al solo Barella. Ma la sua crescita più notevole è in fase difensiva. Il suo lavoro oscuro è uno dei segreti dei movimenti infiniti dell’Inter di Inzaghi. E lo possiamo quantificare col dato dei recuperi.

MIGLIORE DELL’INTER – Il numero 22 nel corso di questa stagione ha accresciuto di molto il suo peso in fase difensiva. La corsa l’ha sempre avuta, ma è migliorato nel leggere gli spazi, seguire gli uomini e, banalmente, contrastare. Ma quanto è migliorato? Tanto da diventare il migliore dell’Inter per impatto. Secondo FootData Mkhitaryan ha messo insieme 221 recuperi, secondo dell’Inter per uno dietro a Calhanoglu. Il suo lavoro però non si limita a replicare quello del turco. Per lui infatti troviamo 118 recuperi nella metà campo offensiva, primo in nerazzurro e sesto in tutta la Serie A. L’armeno quindi è una chiave assoluta della difesa attiva di Inzaghi. Per tenere lontani gli avversari dall’area dell’Inter. E anche nella sfida col Torino, per fare un esempio, l’azione del rigore nasce da un suo recupero alto. Ma abbiamo anche un’altra fonte, che lo mette ancora più in alto.

AL TOP IN A – Secondo i dati della Lega Serie A infatti i numeri di Mkhitaryan risultano ancora migliori. Per i dati ufficiali del campionato infatti risulta sesto assoluto per recuperi con 180. In tutta la Serie A, e quindi ovviamente primo dell’Inter. Un impatto nella fase di non possesso semplicemente straordinario per un giocatore che ancora solo tre anni fa giocava a supporto della punta.