Lukaku-Dzeko, contro il Napoli toccherà a loro: obiettivo 3 punti – CdS

Contro il Napoli, a partire dal 1′ saranno Lukaku e Dzeko. I due giocatori si trovano in due stati di forma diversi, con il bosniaco che al momento è più avanti a livello fisico rispetto al belga

TRE PUNTI NEL MIRINO – L’Inter arriva alla sfida contro il Napoli con un solo obiettivo in testa: i tre punti. Per farlo, Simone Inzaghi punterà sul tandem pesante composto da Lukaku e Dzeko. I due giocatori sono in due stati di forma differenti. Il numero 9 è il vero trascinatore dell’Inter in questo avvio, e ha confermato questo buon momento di forma anche nelle amichevoli di dicembre. Il belga, invece, è tornato a disposizione di Inzaghi proprio a dicembre, dando buone risposte con la Reggina e il Sassuolo. I due hanno condiviso il campo in partite ufficiali solo contro il Lecce nella prima giornata. In più, Lukaku tornerà a giocare dal 1′ dopo Lazio-Inter, ultimo match in cui il belga è partito dall’inizio.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona