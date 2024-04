Inter, il programma con i big. Il primo mercato diverso – CdS

Per l’Inter sarà per la prima volta un mercato diverso, dove non ci saranno obblighi. Il Corriere dello Sport dà informazioni sull’estate nerazzurra.

MERCATO – L’Inter vivrà un’estate completamente differente rispetto alle scorse. Sì, c’è il bisogno di un mercato in attivo o comunque di un pareggio tra entrate e cessioni, ma non si vive con l’obbligo di vendere qualcuno. Nessun big è in bilico, Simone Inzaghi spinge per trattenere la maggior parte dei giocatori del suo gruppo. Chiunque venga acquistato, tra Albert Gudmundsson e gli altri due nomi, verrà finanziato tramite cessioni. Queste però non saranno pesanti. L’unico in dubbio sulla sua permanenza è Denzel Dumfries, soprattutto se non dovesse raggiungere l’accordo per il rinnovo. Il piano è quello di vendere i giovani provenienti dai rispettivi prestiti: Filip Stankovic e Sebastiano Esposito dalla Sampdoria, Gaetano Oristanio dal Cagliari, Zanotti, Martin Satriano dal Brest e Francesco Pio Esposito dallo Spezia. Per Valentin Carboni invece la situazione è differente. L’argentino è un gioiello da proteggere, anche se davanti a 35-40 milioni si cambierebbe sicuramente prospettiva. Da valutare infine le questioni Ionut Radu e Zinho Vanheusden. Su Joaquin Correa l’unica possibilità rimane quella di sperare nella vittoria dell’Europa League del Marsiglia.

fonte: Corriere dello Sport – p.gua.