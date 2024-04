Sommer contro Milinkovic-Savic è una sfida al vertice! Per un dato

L’Inter Campione d’Italia si prepara ad accogliere il Torino a San Siro per la partita valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. Yann Sommer contro Vanja Milinkovic-Savic, entrambi i portieri sono primi in classifica in un dato specifico.

TESTA A TESTA – Inter-Torino per festeggiare lo scudetto dentro e fuori San Siro dopo la partita, ma è anche Yann Sommer contro Vanja Milinkovic-Savic. Nessun conto in sospeso, sia chiaro, ma solo una sfida tra grandi. Una lotta ai vertici della classifica, non di Serie A. Parliamo della classifica per clean sheet stagionali. Sì, perché subito dopo l’Inter di Simone Inzaghi che – ricordiamo -, fin qui ha subito appena 18 gol, mantenendo per ben 19 volte la porta inviolata, la seconda squadra ad mantenuto più volte la porta inviolata in questa stagione è proprio il Torino. La squadra granata in questo campionato non ha subito gol per ben 17 volte. Dunque Milinkovic-Savic e Sommer sono testa a testa al vertice: la sfida tra granata e nerazzurri sarà anche l’occasione per mettere a confronto i due portieri con il maggior numero di porte inviolate in tutta la Serie A.