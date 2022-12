Lautaro Martinez, ieri il rientro alla Pinetina: un jolly per Inzaghi – CdS

Lautaro Martinez è tornato ad allenarsi ieri ad Appiano Gentile dopo l’avventura in Qatar. Con il Napoli probabile che El Toro parta dalla panchina, pronto in caso di bisogno

JOLLY – Lautaro Martinez si è rimesso a disposizione di Simone Inzaghi nella giornata di ieri. El Toro, guardando anche quanto postato sul suo profilo Instagram, è sembrato carico in vista del nuovo anno. In vista del match contro il Napoli del 4 gennaio, il numero 10 dovrebbe partire inizialmente dalla panchina, rappresentando un jolly da giocare a partita in corso.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona