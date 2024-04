Dumfries, riapertura al rinnovo. Trattative in corso con l’Inter – TS

Denzel Dumfries sta riaprendo al rinnovo di contratto con l’Inter. La dirigenza lo aspetta e apprezza il passo del giocatore nei confronti del club. Le informazioni da Tuttosport.

RINNOVO – Denzel Dumfries sta abbassando le iniziali pretese in autunno da 5 milioni di euro a stagione per il rinnovo, che sarebbero il doppio per l’Inter senza Decreto Crescita. Il club nerazzurro ha fatto un passo indietro e aspettato che il giocatore cambiasse idea. Ora la situazione si sta evolvendo, l’olandese vuole rimanere e le parti stanno riaprendo le trattative per chiudere il rinnovo a cifre più contenute. A Simone Inzaghi piacerebbe trattenere l’esterno, perché ha bisogno della sua fisicità sulla fascia destra considerando anche che Tajon Buchanan è stato utilizzato a sinistra. Riuscire a firmare il rinnovo significherebbe anche mettersi in una posizione di forza in caso di cessione dopo gli Europei. Attualmente il contratto è in scadenza a giugno 2025.

fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino