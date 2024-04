VIDEO – La cavalcata per la seconda stella: Inter-Milan 5-1

L’Inter alza al cielo il ventesimo Scudetto, che vale la seconda stella della sua storia. Riviviamo la cavalcata nerazzurra attraverso dieci partite: la seconda è Inter-Milan (5-1) del 16 settembre 2023.

UNO-DUE – La prima data segnata in rosso nel calendario 2023/24 dell’Inter è quella del 16 settembre. Che vede in programma il derby contro il Milan. Alla prima stracittadina stagionale le due squadre arrivano alla pari, con 9 punti a testa dopo tre giornate di campionato. E con uno score di quattro vittorie consecutive, per un parziale di 7-0, per gli uomini di Simone Inzaghi. Tra i rossoneri c’è voglia di rivalsa, specie dopo la doppia sconfitta nell’euroderby di Champions League. Ma già nei primi minuti il copione è lo stesso, con Henrikh Mkhitaryan che firma l’1-0 già al 5′. Poi prima dell’intervallo arriva un grande montate di Marcus Thuram. Che pennella un destro perfetto dal vertice sinistro dell’area, che va a infilarsi sotto l’incrocio più lontano. Un 2-0 che tramortisce i rossoneri, mostrando tutti i fantasmi del passato più recente. Nella ripresa l’atmosfera sembra tuttavia cambiare.

MILANO NERAZZURRA – Non solo perché il bel sole del primo pomeriggio viene sostituito da una pioggia torrenziale. Ma anche perché al 57′ il Milan accorcia le distanze con Rafael Leao. Nessuna paura però. Bastano dieci minuti, e Mkhitaryan trova la doppietta inserendosi indisturbato in area e firmando comodamente il 3-1 per l’Inter. Altri dieci minuti, e arriva il poker con l’uomo più atteso: Hakan Calhanoglu trasforma il rigore del 4-1. Non finisce qui però. Perché nel finale entra Davide Frattesi, che prima litiga con Leao invitandolo a tenere le orecchie basse (con tanto di quattro dita mostrate). E poi firma il primo gol in maglia Inter con la specialità della casa: ossia un inserimento perfetto su assistenza dell’eterno Mkhitaryan. 5-1 in pieno recupero, che porta a cinque i derby consecutivi vinti dall’Inter, con appena un gol subito. E una supremazia indiscutibile su Milano e sulla Serie A.

Video highlights di Inter-Milan (5-1) del 16 settembre 2023, dal canale YouTube del club nerazzurro

Inter, le tappe della cavalcata verso la seconda stella

