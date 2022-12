Inter-Napoli, Spalletti può fare un cambio a centrocampo: unico dubbio – CdS

Inter-Napoli ormai si avvicina: quattro giorni alla partitissima del 4 gennaio (ore 20.45). Spalletti, stando al Corriere dello Sport, deve ormai limitare le scelte di formazione al centrocampo.

CHI GIOCA? – Il Napoli si allenerà sia oggi sia domani nell’avvicinamento alla partita contro l’Inter. Nessun riposo ulteriore per Luciano Spalletti, che rispetto a Simone Inzaghi ha ripreso un giorno dopo (il 27 anziché il 26). In difesa dovrebbe esserci l’ex Juan Jesus al posto di Amir Rrahmani (vedi articolo). Il Corriere dello Sport non ha dubbi sul tridente: Victor Osimhen centrale, Matteo Politano a destra e il recuperato Khvicha Kvaratskhelia a sinistra. Le scelte di Spalletti per Inter-Napoli sono a centrocampo, dove l’unica certezza è Stanislav Lobotka. Fra chi ha giocato i Mondiali sembra essere Piotr Zielinski più avanti di condizione, con André Frank Zambo Anguissa un po’ in ritardo. Anche se ieri quest’ultimo è andato in gol nell’allenamento congiunto vinto 6-1 con la Juve Stabia (vedi articolo). Se uno dei due interni non dovesse dare garanzie c’è Tanguy Ndombele pronto. Come terzini sicuri Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui. Questa la probabile formazione di Spalletti per Inter-Napoli, secondo il Corriere dello Sport: Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus (Rrahmani), Mario Rui; Zambo Anguissa (Ndombele), Lobotka, Zielinski (Ndombele); Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.