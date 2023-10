Inter-Bologna è in primo luogo sfida di difese: prima contro seconda

Inter e Bologna si sfideranno sulla solidità difensiva. Le due squadre infatti sono le migliori difese della Serie A. I rossoblù vengono da quattro gare senza subire gol.



MIGLIORI DIFESE – Se volessimo trovare un ambito specifico su cui si giocherà Inter-Bologna dovremmo parlare delle difese. Le due squadre infatti sono rispettivamente prima e seconda per gol subiti in questa stagione. Tre reti al passivo contro quattro. I due migliori reparti in Serie A, uno contro l’altro.

L’Inter ha subito gol in due partite, contro il Milan e contro il Sassuolo. Collezionando per il resto cinque clean sheet. Il Bologna ha subito gol invece in tre occasioni, con Milan, Juventus e Cagliari. Ma attenzione: erano le prime tre giornate del calendario dei rossoblù. Gli uomini di Motta quindi vengono da quattro gare senza subire gol consecutive. Un cambio di rotta netto e non casuale. Chi riuscirà a mantenere la rotta?