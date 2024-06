Inter, per la porta è corsa a tre (o quattro?): Sommer aspetta il vice

L’Inter è alla ricerca di un portiere da affiancare al primo Yann Sommer e al terzo Raffaele Di Gennaro. Il cast è aperto: tre nomi in ballo. Ma occhio ad un’ipotesi.

I NOMI – L’Inter è a caccia di un portiere da affiancare a Yann Sommer. Dopo il cambio di proprietà e la nomina del CdA, con Beppe Marotta nuovo presidente, adesso per l’Inter è arrivato il momento di programmare il futuro prossimo. La dirigenza nerazzurra ha ormai raggiunto la quadra per tre rinnovi importanti, come quelli di Simone Inzaghi, Nicolò Barella e Lautaro Martinez. Dunque, ora il mister vuole anche alcuni rinforzi per puntellare un organico comunque già forte e importante. Per la porta i nomi sono quelli di Bento, Okoye e Josep Martinez.

L’Inter monitora tre portieri: c’è una porta da blindare!

IL PUNTO – Come riferisce Niccolò Ceccarini su Tmw, il preferito rimane il brasiliano Bento dell’Athletico Paranaense. Il club brasiliano però vuole monetizzare il più possibile e un’asta sicuramente non gli dispiacerebbe. Ecco perché l’Inter sta sondando pure i profili di Okoye e Martinez. Il primo viene valutato dall’Udinese circa 12 milioni di euro. Quanto a Martinez, già ci sono stati contatti tra il club meneghino e la società ligure. Oltre a questi tre nomi, non è da escludere neanche il ritorno di Emil Audero dalla Sampdoria.