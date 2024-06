Francia-Canada finisce a reti bianche. Due su tre dell’Inter

Francia-Canada è una partita soporifera, finisce addirittura con il risultato di 0-0 nonostante le differenze di livello. Due giocatori su tre presenti dell’Inter hanno giocato.

PAREGGIO – Francia-Canada si è conclusa per 0-0, deludente prestazione da parte della rosa di Didier Deschamps. Il ct ed ex Juventus ha dato un segnale importante ad un giocatore dell’Inter: Marcus Thuram. L’attaccante ha giocato per 74 minuti, rimanendo in campo anche dopo la sostituzione di Olivier Giroud. La staffetta con il tesserato del Milan fino al 30 giugno sarà un rebus fino al giorno prima dell’Europeo. Dall’altra parte è rimasto in campo Tajon Buchanan per 84 minuti, collezionando la sua seconda titolarità consecutiva in Nazionale. Benjamin Pavard ha riposato, presumibilmente tornerà tra gli undici della Francia ad inizio competizione.