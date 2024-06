Inter, un incasso sta per scomparire. Situazione riscatti – Sky

L’Inter guarda con attenzione ai prestiti in Italia e all’estero con la scadenza fissata per il prossimo 14 giugno. Sky Sport ripercorre i nomi sotto la lente di ingrandimento: tra rientri alla base e piccole perdite.

RISCATTI – Con il mercato in entrata che è già ricco grazie agli arrivi di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, in casa Inter si guarda anche con grande attenzione alla situazione prestiti e ai relativi diritti di riscatto. Il primo su tutti che non sarà formalizzato – spiega Sky Sport – è quello del Tucu Correa con il Marsiglia che non pagherà i 13 milioni di euro pattuiti. Altro nome pimpante sulla lista è quello di Lucien Agoumé che è in prestito al Siviglia e potrebbe portare nelle casse dell’Inter ben 8 milioni di euro. Stesso discorso vale per Ionut Radu che ha giocato nel Regno Unito con la maglia del Bornemouth.

L’Inter guarda al futuro: ma rischia di dire addio a 50 milioni

CIFRA – Due nomi che potrebbero avere invece mercato altrove e con una quotazione al rialzo, sono quelli di Esposito e Stankovic. Valutati rispettivamente 7 e 5 milioni di euro, c’è da capire quale percorso faranno dopo l’ottima stagione con Pirlo alla Sampdoria. Altro giovane in prestito per l’Inter è quello di Vanheusden che potrebbe rientrare dopo le ottime prestazioni con lo Standard Liegi. Infine c’è il nome di Oristano, valutato 4 milioni di euro nel contratto con il Cagliari. Nomi che potrebbero rientrare tutti alla base facendo perdere un gruzzoletto di circa 50 milioni di euro.