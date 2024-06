Darmian: «Vogliamo fare partita seria! L’Italia è un bel gruppo»

Darmian stasera giocherà titolare durante Italia-Bosnia. Il difensore dell’Inter ha parlato prima della partita, valorizzando il gruppo.

PARTITA SERIA – Matteo Darmian ha parlato su Rai Sport prima del fischio d’inizio tra Italia e Bosnia: «Test importante stasera, di preparazione per quello che sarà il nostro percorso. Vogliamo fare una partita seria e mettere in campo quello che abbiamo preparato in questi giorni. Modulo a tre? Scelte che spettano al mister, non siamo a completa disposizione per fare quello che ci crede. Domani si parte, ma il nostro percorso è iniziato quando ci siamo radunati. In Germania vogliamo fare bene e vogliamo dimostrarlo, siamo un bel gruppo».