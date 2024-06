Frattesi scherza: «Ho preso qualche insulto per gli errori. Lavoro!»

Davide Frattesi ha scherzato con Sky Sport sugli errori sotto porta durante la partita tra Italia e Bosnia. Il calciatore dell’Inter ha segnato, ma anche sbagliato.

PRESENTE – Davide Frattesi è stato il migliore in campo di Italia-Bosnia e ha detto nel post-partita: «Ho cercato di fare il ruolo al meglio come chiede il mister. Ho lavorato tanto, non siamo brillanti ancora al 100% ma lavoriamo per arrivare pronti all’Europeo. Qualche giocata si è vista, continueremo fino alla fine. Giocare con Scamacca mi aiuta, sappiamo i movimenti a memoria e mi porta via due difensori sempre. Devo essere bravo a trovarmi nel posto giusto al momento giusto. Abbiamo corso parecchio, è un po’ come fossimo in ritiro e stiamo cercando di arrivare al massimo nel girone. Conta questo. Volevi fare qualche gol in più? Ho preso qualche insulto, si sbaglia e si continua per trovarne altri»