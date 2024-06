Martinez-Inter, il profilo e le prospettive del portiere del Genoa!

L’Inter segue Josep Martinez come uno dei possibili sostituti di Emil Audero a partire dalla prossima stagione. Nelle ultime ore i nerazzurri hanno intensificato i contatti per il suo acquisto in estate.

IL PUNTO – L’Inter fa sul serio per l’acquisto di Josep Martinez nella sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri hanno deciso di intensificare i dialoghi con il Genoa per provare a ingaggiare il portiere iberico in estate, stante la difficoltà concreta di arrivare a Bento. Il portiere dell’Athletico Paranaense, infatti, viene visto come un asset strategico dal club brasiliano, tanto che risulta essere complicata l’ipotesi di una sua cessione per una cifra inferiore a 20 milioni di euro.

Martinez nel mirino dell’Inter: dati e prospettive

LE STATISTICHE – Martinez si è reso protagonista di un’ottima stagione al Genoa, tanto da configurarsi come uno dei portieri più affidabili del nostro campionato. Secondo i dati forniti da sofascore, il portiere iberico ha subito 43 reti, di cui 37 da dentro l’area e 6 da fuori area. Al contempo, il classe 1998 si è reso autore di 88 parate, di cui 51 da dentro l’area e 37 da fuori area. L’obiettivo di mercato dell’Inter ha una percentuale di 2.4 parate riuscite a partita.

LE PROSPETTIVE – Consapevoli di quanto l’Inter punti su calciatori in grado di saper partecipare alla costruzione dell’azione offensiva, possiamo concentrarci sulle abilità del portiere iberico nella gestione del pallone. Nello specifico, il classe 1998 ha una percentuale di passaggi riusciti del 69%, di cui il 90% per quelli compiuti nella propria area e il 39% per quelli destinati all’area avversaria. Numeri che dimostrano un’inclinazione al gioco con i compagni che si trovano a una distanza ravvicinata dalla porta. Elemento cardine per il sistema tattico di Simone Inzaghi.