Inter costretta a completare la rosa con il 24 e il 25: i nomi in ballo

La rosa della nuova Inter di Inzaghi sarà praticamente identica a quella della squadra campione d’Italia ma non mancheranno le novità. E tra le novità dovrebbero esserci anche alcune vecchie conoscenze. Più precisamente due prodotti del vivaio da trattenere o riportare a casa per emergenza di lista. Analizziamo tutti i potenziali nomi utili alla causa nerazzurra

MILANO – All’Inter non basta Federico Dimarco e non basterà più. Il classe ’97 italiano è l’unico prodotto del vivaio giovanile interista in rosa. Uno su quattro. La prossima stagione prevede molte più partite in calendario. Non solo per il nuovo format della UEFA Champions League ma – soprattutto – per la novità Mundial de Clubes FIFA negli Stati Uniti d’America. La Coppa del Mondo per Club impegnerà l’Inter dopo il termine delle competizioni nazionali e internazionali. Prima focus sulla già citata Champions League e sul trio tricolore formato da Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, poi gli USA. E ora Simone Inzaghi necessita di una rosa completa.

Lista UEFA (e Serie A): Inter scoperta in due slot

DUE CONFERME – Il nome di Dimarco va moltiplicato almeno per quattro. Il secondo slot nella lista dei venticinque è prenotato, come di consueto, dal terzo portiere. Nei prossimi giorni verrà formalizzato il prolungamento del classe ’93 Raffaele Di Gennaro, che è in scadenza di contratto in data 30 giugno 2024. Di Gennaro e Dimarco verranno confermati per arrivare a ventitré ma la lista dei venticinque non si compila da sola. Dando per buona l’idea che l’Inter non punterà su un prodotto del vivaio come dodicesimo tra i pali (es. il classe 2002 serbo Filip Stankovic) né come jolly a centrocampo, tra corsia laterale (es. il classe 2003 italiano Mattia Zanotti) e linea mediana (es. il classe 2003 italiano Giovanni Fabbian), le opzioni per il 3-5-2 di Inzaghi rimangono due. Un difensore e un attaccante. Più precisamente, il sesto-settimo centrale difensivo e la quinta punta.

Pirola prima opzione per allungare il reparto arretrato dell’Inter

OPZIONE DIFENSIVA – L’Inter va alla ricerca del “numero 24” in lista. In difesa il nome buono continua a essere quello del classe 2002 italiano Lorenzo Pirola, che nella prossima stagione dovrebbe affrontare la Serie B con la maglia della Salernitana e per questo motivo si candida a restare in Serie A. Profilo perfetto in quanto mancino, quindi in grado di agire da braccetto sinistro. Insomma, Pirola per Inzaghi può essere l’alter ego dell’insostituibile Alessandro Bastoni sul centro-sinistra. Le alternative del vivaio interista portano tutte a Monza, ma né l’esperto classe ’91 Luca Caldirola né il più acerbo classe 2000 Davide Bettella convincono abbastanza. A quel punto più logico trattenere il classe 2003 Alessandro Fontanarosa, di rientro dal prestito al Cosenza e già all’opera agli ordini di Inzaghi. Ballottaggio low cost Pirola-Fontanarosa in difesa?

Inter, reparto offensivo incompleto: da Pinamonti a Carboni Jr

OPZIONE OFFENSIVA – Il terzo prodotto del vivaio chiama il “numero 25” in lista. In attacco, in realtà, c’è l’imbarazzo della scelta grazie agli ex primavera italiani dell’Inter. Il profilo più importante è quello del classe ’99 Andrea Pinamonti che, ancora più di Pirola, non ha intenzione di giocare in Serie B con la maglia del Sassuolo nella prossima stagione. In alternativa si può trattenere il classe 2002 Sebastiano Esposito, pronto a tornare a Milano dopo il prestito alla Sampdoria, che non si è attivata per il riscatto. Sempre in casa Salernitana, dopo il prestito all’Hellas Verona, il classe ’97 Federico Bonazzoli si candida per tornare all’Inter da gregario. Altra opzione low cost sarebbe il classe ’91 Mattia Destro, in uscita dall’Empoli a parametro zero. L’elenco si chiude con il classe ’90 Mario Balotelli, in scadenza di contratto con l’Adana Demirspor, ma non vale la pena aggiungere altro. Se l’Inter non optasse per un Over-21 cresciuto nel suo Settore Giovanile, l’ultima carta per allungare la rosa di Inzaghi sarebbe trattenere il classe 2005 argentino Valentin Carboni, che non resterà al Monza una volta terminato il prestito e ha diverse opzioni davanti a sé.