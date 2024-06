Dumfries-Inter, una speranza! In uscita ci sono due esuberi

Denzel Dumfries non ha ancora rinnovato il suo contratto con l’Inter. Intanto, il club lavora per cedere anche due giocatori, ma non è facile.

COMPLICATO – L’Inter non ha ancora sistemato tutti i rinnovi di contratto. Se per Inzaghi, Barella e Lautaro Martinez manca praticamente solo la firma, lo stesso non si può per Dumfries. Il laterale olandese, oggi tema di discussione anche per Ronald Koeman in Nazionale, non ha ancora trovato un accordo sul prolungamento di contratto. Il suo contratto scadrà nel 2025 e la speranza dell’Inter è di raggiungere presto ad una quadra. Non solo perché Simone Inzaghi ci tiene, ma anche per evitare di perderlo a zero. In uscita invece si lavora alle cessioni di Joaquin Correa e Radu.

Inter, non solo Dumfries: al lavoro anche per sfoltire la rosa

ESUBERI – Due giocatori che l’Inter vorrà sistemare saranno proprio Correa e Radu. Il primo ha giocato nell’ultimo anno in prestito al Marsiglia in Ligue 1 e il suo riscatto era condizionato alla qualificazione in Champions League dei francesi. Cosa non avvenuta. Inoltre, l’argentino non ha segnato neanche una rete. Non da meno l’avventura di Radu al Bournemouth in Premier League. Il portiere rumeno sempre dietro nelle gerarchie a Neto, ha messo a referto solamente cinque presenze stagionali.