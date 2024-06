Italia-Bosnia, le formazioni ufficiali: Spalletti con due dell’Inter!

Italia-Bosnia formazioni ufficiali. I due allenatori, Luciano Spalletti e Sergej Barbarez, hanno appena comunicato i 22 giocatori che andranno a sfidarsi in amichevole ad Empoli. Dell’Inter solamente due.

SCELTE – Seconda e ultima amichevole per l’Italia di Luciano Spalletti, che alle 21 scenderà in campo contro la Bosnia Erzegovina di Barbarez, che invece non si è qualificata per Euro 2024. Gli azzurri si preparano per il grande torneo, con inizio ufficiale il 14 tra Germania e Scozia, mentre sarà l’Albania la prima avversaria dell’Italia. Per Italia-Bosnia, Spalletti cambia rispetto all’undici che è sceso dal primo minuto contro la Turchia martedì sera. Come al Dall’Ara, sono due quelli dell’Inter in campo, ma diversi: non più Alessandro Bastoni e Federico Dimarco, ma spazio a Matteo Darmian in difesa e Davide Frattesi sulla trequarti. Niente da fare per Nicolò Barella, che riposerà fino a sabato prossimo.

Italia-Bosnia, le formazioni ufficiali: due dell’Inter dal 1′

CAMBI – C’era attesa per l’ultima formazione ufficiale dell’Italia in amichevole prima di volare in Germania per Euro 2024. Spalletti ha rispettato più o meno i pronostici della vigilia. Rispetto alla partita di Bologna contro la Turchia, arrivano due sole conferme: Jorginho a centrocampo e Federico Chiesa sulla trequarti e dietro Gianluca Scamacca. Di seguito le formazioni ufficiali:

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Jorginho, Fagioli, Cambiaso; Frattesi, Chiesa; Scamacca. Allenatore: Luciano Spalletti

BOSNIA (3-5-2): Piric; Ahmedhodzic, Katic, Bicakcic; Gazibegovic, Hajradinovic, Saric, Tahirovic, Mujakic; Gigovic, Demirovic. Allenatore: Milosevic