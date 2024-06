Non solo Okoye: l’Inter spinge per Martinez. La situazione – Sky

Con il mercato in entrata che entra nel vivo, in viale della Liberazione si guarda con attenzione al posto da vice-Sommer. Il nome di Josep Martinez è il primo sulla lista, spiega Sky Sport.

PRIMO – L’Inter pare abbia trovato il nome per la porta. Certo, con Yann Sommer che resterà al suo posto, l’Inter ha messo nel mirino Josep Martinez, portiere del Genoa che si è distinto in questa stagione con il Grifone. Dopo aver avuto diversi contatti anche per Okoye dell’Udinese, i nerazzurri sembrano essere intenzionati a puntare sullo spagnolo 26enne rossoblù. Questo quanto spiegato dal giornalista Baiocchini a Sky Sport. Il suo nome è l’indiziato numero uno per prendere il posto di secondo portiere lasciato libero da Emil Audero che farà rientro alla Sampdoria.

Contatti serrati tra Inter e Genoa: si va su Martinez

CONTATTI – Come spiegato da Sky Sport, l’Inter e il Genoa hanno avuto nuovi contatti per provare a definire l’arrivo di Josep Martinez a Milano. Il numero uno del Genoa dunque, pare abbia superato i colleghi Okoye e Bento che erano anche loro sui taccuini del ds Ausilio come vice Sommer. Adesso però servirà stringere i rapporti curati e ben proficui tra i due club e permettere alle parti di chiudere la trattativa prima che il ritiro estivo prenda parte.