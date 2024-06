Arnautovic rimescola le carte dell’Inter: il suo futuro indirizza il mercato!

Marko Arnautovic lancia la bomba sul suo futuro all’Inter, rimescolando un po’ i piani pensati per il mercato offensivo nerazzurro. Ecco adesso il quadro ridisegnato.

CARTE RIMESCOLATE – Tra poche settimane avrà inizio la sessione estiva di mercato ma di trattative calcistiche si discute già da tempo. Soprattutto su quelle legate all’Inter e al reparto offensivo, tra il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez e alcuni intriganti nomi accostati come possibili rinforzi. Su quest’ultimo punto c’è ancora molto da riflettere, considerando le alte valutazioni di profili come quello di Albert Gudmundsson, che potrebbe arrivare solo nel caso in cui il mercato dell’Inter riuscisse a sbloccarsi in uscita. In questo scenario la figura di Marko Arnautovic, uno dei calciatori di Simone Inzaghi recentemente menzionato come possibile candidato alla cessione, non può non essere presa in considerazione. Le ultime dichiarazioni dell’attaccante austriaco, però, rimescolano le carte e danno una nuova direzione alle possibili future mosse della dirigenza nerazzurra.

DUBBI SPAZZATI – Le esigenze di bilancio e l’auto sostenibilità finanziaria emerse negli ultimi anni nell’Inter continuerà ad avere delle conseguenze anche sul prossimo mercato. Dunque la dirigenza nerazzurra sceglierà con cautela su chi investire, non senza prima procedere con qualche cessione. Se fino a poche ore fa tutti puntavano sul nome di Arnautovic come nerazzurro destinato all’addio, adesso lo scenario cambia. Le parole dell’attaccante austriaco, con ancora un anno di contratto all’Inter, sembra aver voluto – di proposito – scacciare ogni ombra di dubbio sul suo futuro e anche su quello nerazzurro.

Arnautovic decide il suo futuro: e quello dell’attacco dell’Inter?

CAMBIO DI SCENARIO – Marko Arnautovic sembra non badare alle voci sull’interesse della Fiorentina e spinge per restare ancora un anno nell’Inter di Simone Inzaghi. Il posto in attacco, dunque, sembra destinato a liberarsi. O, quantomeno, quello dell’austriaco. Probabilmente, infatti, a dire addio alla rosa nerazzurra sarà Alexis Sanchez. Con Arnautovic, Marcus Thuram (al netto di invitanti proposte estere) Lautaro Martinez, e l’arrivo della new entry Mehdi Taremi, l’attacco interista della prossima stagione vede già quattro volti. Bisognerà capire se Inzaghi insisterà per una quinta punta e se quel posto potrà essere occupato da un giocatore che si trova già in casa.